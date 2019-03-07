Mısır ve Yunanistan Savunma Bakanları Askeri İş Birliğini Görüştü

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile Yunan mevkidaşı Evangelos Apostolakis savunma ve askeri alanlarda iş birliğini görüştü.

Mısır Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Muhammed Zeki'nin ülkesini ziyaret eden Yunan mevkidaşı Apostolakis ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri iş birliğini artırma yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin Orta Doğu'daki yansımalarının da masaya yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Yunanistan Savunma Bakanı da "uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden birçok konuda mutabakata varıldığını, Yunanistan'ın Mısır ile savunma alanında iş birliğini artırmak istediğini" ifade etti.

Mısır ve Yunanistan, son olarak kasım ayında ortak askeri tatbikat yapmıştı.

İki ülke, doğal gaz yataklarının bulunduğu Akdeniz'in doğusunda sınırların belirlenmesi çabaları, enerji, deniz taşımacılığı ve turizm gibi birçok konuda iş birliği yapıyor.

Kaynak: AA