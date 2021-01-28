Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

28.01.2021 21:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:48
Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat

Mısır ve Yunanistan deniz kuvvetleri, Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ve Yunanistan deniz kuvvetleri, Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır basınında yer alan habere göre, tatbikata Yunan savaş gemisi "HS HYDRA F-452" ve Mısır fırkateyni "TABA" katıldı.

Haberde, Mısır ve Yunanistan silahlı kuvvetleri arasındaki ikili iş birliğinin, iki ülkenin ortak menfaatlerini gerçekleştirme ve bölgede deniz güvenliği ile istikrarını sağlama kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi.

Akdeniz'de Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) katıldığı son ortak tatbikat 30 Kasım 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Neslihan Atagül Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kavga Silah Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır ve Yunanistan'dan Akdeniz'de ortak tatbikat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 21:50:37. #1.15#
title