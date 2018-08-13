Mısır ve Yemen'den "Kızıldeniz'in Güvenliği İçin İş Birliği" Vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kahire'de resmi temaslarını sürdüren Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile "Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki deniz trafiği güvenliğini" görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ve Hadi, Kahire'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından iki ülke heyetlerinin de hazır bulunduğu bir toplantıda yeniden bir araya geldi.

Toplantıda, Yemen'deki mevcut durumun Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki deniz trafiğini olumsuz etkilemesini engellemek için Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb'teki güvenliğin güçlendirilmesi kapsamında iki ülke arasındaki iş birliğine ilişkin meseleler ele alındı.

Yemen'deki krize siyasi çözüm bulunması için Birleşmiş Milletler (BM) önderliğindeki çabaların kesinlikle devam etmesi gerektiğin vurgulandığı toplantıda, söz konusu çabaların Yemen'in yeniden imar sürecinin en kısa sürede başlaması ve kardeş Yemen halkının maruz bırakıldığı sıkıntıların sona erdirilmesinin önünü açtığı ifade edildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin, Yemen'de farklı alanlarda hizmet veren kadroların kapasitesinin yükseltilmesi, burs verilen öğrenciler ile eğitim programlarının artırılması ve yaralıların tedavisi gibi konularda destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi de toplantıda ülkesindeki gelişmeler ile hükümetin barış ve istikrarı yeniden tesis etme çabaları hakkında bilgi verdi.

Mısır ile Yemen merkez bankaları arasında mutabakat zabtı

Görüşmenin ardından düzenlenen törende, bankacılık sektöründe çalışanların eğitim ve tecrübe paylaşımı başta olmak üzere bu alandaki iş birliğini öngören Mısır ve Yemen merkez bankaları arasında bir mutabakat zabtı imzaladı.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, bugün, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelmişti. İlk olarak Mısırlı mevkidaşı Sisi ile bir araya gelen Hadi, ikili görüşmenin ardından Kahire'de ortak bir basın toplantısı düzenlemişti.

Hadi'nin Mısır ziyaretinin süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 25 Temmuz'da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan Ulusal Nakliye Şirketi'ne ait her biri iki milyon varil ham petrol taşıyan iki geminin Husiler tarafından hedef alındığını duyurmuştu.