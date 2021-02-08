Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Filistin-İsrail barış müzakerelerine dönüş yollarını görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Filistin ve İsrail arasında barış müzakerelerine yeniden dönülmesinin yolları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Filistin ve İsrail arasında barış müzakerelerine yeniden dönülmesinin yolları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, ülkesine resmi ziyarette bulunan Safedi ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki devletli çözüm temelinde siyasi bir ufuk oluşturabilecek müzakerelere geri dönülmesi için neler yapılabileceği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

İkili ayrıca, Arap Birliği üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının "Filistin ile ilgili son gelişmelerin ele alınacağı" acil bir toplantı yapması meselesini de masaya yatırdı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar