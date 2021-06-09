Mısır ve Ürdün'den Kanada'daki Müslüman aileye yönelik terör saldırısına tepki

Mısır ve Ürdün, Kanada'da aynı aileden 4 Müslüman'ın öldürüldüğü terör saldırısını kınadı.

Mısır ve Ürdün, Kanada'da aynı aileden 4 Müslüman'ın öldürüldüğü terör saldırısını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Müslüman aileye yapılan terör saldırısı kınanarak, Mısır'ın insani değerlere aykırı her türlü terör ve şiddet eylemine, nefret suçu ve ırkçılığa karşı olduğu belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'da Müslüman aileye karşı yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu terör eylemini ve bu eyleme sevk eden nefret kültürünü en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, 6 Haziran akşamı, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren minibüs sürücüsü, biri 15 yaşında kız çocuğu olmak üzere aynı aileden 4 kişinin ölümüne ve 9 yaşındaki bir erkek çocuğunun da ağır yaralanmasına neden olmuştu.

Nathanial Veltman adlı 20 yaşındaki terörist, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

London Polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inanıldığı açıklanmıştı.

Veltman, saldırıdan bir gün sonra hakim karşısına çıkarılmış ve hakkında 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüsten dava açıldığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran