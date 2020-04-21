Mısır ve Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle ölü ve vaka sayısı artıyor
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Mısır ve Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle ölü ve vaka sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır'da 11 kişi daha hayatını kaybetti, Ürdün'de 8 yeni vaka tespit edildi.

21.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:02
Mısır ve Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle ölü ve vaka sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır'da 11 kişi daha hayatını kaybetti, Ürdün'de 8 yeni vaka tespit edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 189 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 333'e yükseldiği kaydedildi.

Son verilerle salgından kaynaklı can kaybının 250'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, şu ana kadar 821 kişinin hastalıktan iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Ürdün

Ürdün'de ise 8 kişide daha virüs tespit edildiği, ülkedeki vaka sayısının 425'e yükseldiği aktarıldı.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadele kapsamında ülkedeki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Cabir, ülke sınırında 3'ü Ürdün vatandaşı, 5'i yabancı uyruklu 8 kamyon şoföründe Kovid-19 tespit edildiğini dile getirdi.

Ülke içinde olmayan bu son vakalarla salgına yakalanların sayısının 425 olduğunu kaydeden Cabir, 6 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 282'ye ulaştığını duyurdu.

Cabir, Kovid-19 nedeniyle yeni ölümlerin olmadığına dikkati çekerek, ülkede salgın nedeniyle toplam can kaybının 7 olduğunu yineledi.

Kaynak: AA

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