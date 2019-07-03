Mısır ve Ürdün 8 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü imzaladı

Mısır ve Ürdün, çeşitli alanlarda 8 mutabakat zaptı ve işbirliği protokolü imzaladı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de iki ülke Başbakanlarının katılımıyla gerçekleşen 28. dönem Ürdün-Mısır Yüksek Komite toplantıları yapıldı.

Toplantıda kamu yönetimi, kamu hizmeti, limanlar, inşaat, iskan gibi çeşitli alanlarda 8 mutabakat zaptı ile serbest yatırım bölgeleri, radyo ve televizyon gibi alanlarda işbirliği protokollerinin imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA