Mısır ve Uganda, Nil'deki kriz sürerken istihbarat iş birliği anlaşması imzaladı
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Mısır ve Uganda, Nil'deki kriz sürerken istihbarat iş birliği anlaşması imzaladı

Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Mısır ve Uganda, Nil'deki kriz sürerken istihbarat iş birliği anlaşması imzaladı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı'na dair gerginlik artarken Mısır ve Uganda, istihbarat alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında Hedasi Barajı'na dair gerginlik artarken Mısır ve Uganda, istihbarat alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

Uganda basınında yer alan haberlere göre, Mısır İstihbarat Birimi ile Uganda Askeri İstihbarat Birimi, başkent Kampala'daki genel merkezde istihbarat alanında iş birliği anlaşmasına imza attı.

Mısırlı Tümgeneral Sameh Saber El-Degwi, iki ülke arasındaki iş birliğinin, Nil sularını paylaşmalarından ötürü kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Nil Nehri'ni besleyen kollardan Mavi Nil Nehri üzerine inşa edilen Hedasi Barajı'na ilişkin Afrika Birliği'nin başlattığı, aylardır süren müzakerelerden sonuç alınamadı.

Son olarak Sudan müzakerelerde ABD, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'nın ara bulucu olmasını önermiş, Etiyopya teklifi reddetmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, dün, Etiyopya'yla aralarında tartışma konusu olan baraj krizinin çözülmesi için tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek "Çözüm yolları açık." demişti.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken Kahire ve Hartum yönetimleri ise Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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