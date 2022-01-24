Mısır ve Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de ortak tatbikat başlattı

Mısır ve Suudi Arabistan deniz kuvvetlerinin, Kızıldeniz'de "Mercan-17" adıyla ortak deniz tatbikatı başlattığı bildirildi.

ORDU (AA) - Mısır ve Suudi Arabistan deniz kuvvetlerinin, Kızıldeniz'de "Mercan-17" adıyla ortak deniz tatbikatı başlattığı bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mısır ve Suudi Arabistan deniz kuvvetlerince bugün başlatılan ortak tatbikatın birkaç gün süreceğini kaydetti.

Abdulhafiz açıklamasında, tatbikatla "iş birliğini güçlendirme, iki taraf arasında operasyonel yöntemlerin birleştirilmesi, denizden gelebilecek çeşitli tehditlere karşı koyma ve mürettebatın savaş görevleri konusunda eğitilmesinin" hedeflendiğini kaydetti.

Tatbikatın kaç gün süreceğine dair bilgi verilmedi.

Mısır, son olarak 22 Ocak Cumartesi günü Fransa ile Akdeniz'de ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.