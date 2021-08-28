Mısır ve Suudi Arabistan, diplomatik kriz yaşayan Cezayir ve Fas'la telefon görüşmeleri gerçekleştirdi

Mısır ve Suudi Arabistan, Cezayir ile Fas arasındaki diplomatik krizin ardından ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Mısır ve Suudi Arabistan, Cezayir ile Fas arasındaki diplomatik krizin ardından ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın kendisini telefonla aradığını belirtti.

Lamamra, Şukri ile Mağrib bölgesindeki önemli gelişmeler ve ortak Arap çalışmasını güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını ifade etti.

Cezayirli Bakan Suudlu mevkidaşı Bin Ferhan'la ise iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin karşılıklı görüş paylaşımında bulunduklarını aktardı.

Lamamra, Fas ile yaşadıkları diplomatik krizi görüşüp görüşmediklerine ilişkin net bir açıklama yapmadı.

Buna karşın, Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri, Lamamra ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, "Fas ile Cezayir ilişkilerinde yaşanan son gelişmelere ve bu koşulların üstesinden gelme yollarına değinen" Şukri, diplomatik çözümlerin ve diyaloğun öncelenmesi için çaba sarf etmek gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Bin Ferhan'ın Cezayir ve Fas Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Suudlu Bakanın her bir görüşmede, "ikili ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirme yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri" ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşmelere ilişkin başka bir detay verilmedi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer