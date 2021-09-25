Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad ile Suriye krizinin çözüm yollarını görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad ile Suriye krizinin çözüm yollarını görüştü.

Şukri ile Mikdad, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri ile Mikdad'ın, Suriye'deki krizin çözüm yollarını görüştüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre ise görüşmede, Suriye krizinde yaşanan gelişmeler ele alındı ve bunun sonlandırılması için ortak hareket edilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının önemi vurgulandı.

Söz konusu görüşmenin, Arap Birliğinin, 2 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almasından bu yana iki ülke dışişleri bakanları arasında gerçekleşen ilk görüşme olduğu belirtildi.

Mikdad'ın New York'ta Moritanya, Ürdün, Umman ve Irak dışişleri bakanlarıyla da görüştüğü aktarıldı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: BM: Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla

Son dakika haberleri: BM: Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla

 Son dakika! Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi.

Son dakika! Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sezai Temelli Adnan Menderes Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Tanem Sivar Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mehmet Topal Lionel Messi Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 05:16:29. #1.17#