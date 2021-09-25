Mısır ve Suriye dışişleri bakanları, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldi

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad ile Suriye krizinin çözüm yollarını görüştü.

Şukri ile Mikdad, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri ile Mikdad'ın, Suriye'deki krizin çözüm yollarını görüştüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre ise görüşmede, Suriye krizinde yaşanan gelişmeler ele alındı ve bunun sonlandırılması için ortak hareket edilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulmasının önemi vurgulandı.

Söz konusu görüşmenin, Arap Birliğinin, 2 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almasından bu yana iki ülke dışişleri bakanları arasında gerçekleşen ilk görüşme olduğu belirtildi.

Mikdad'ın New York'ta Moritanya, Ürdün, Umman ve Irak dışişleri bakanlarıyla da görüştüğü aktarıldı.