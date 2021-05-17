Mısır ve Sudanlı liderler, Paris'te Filistin ve Hedasi Barajı meselelerini görüştü
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Mısır ve Sudanlı liderler, Paris'te Filistin ve Hedasi Barajı meselelerini görüştü

Mısır ve Sudanlı liderler, Paris'te Filistin ve Hedasi Barajı meselelerini görüştü
Anadolu Ajansı / Adel Abdelrheem Humaida Elfadol - Haberler | Güncel

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Paris'te yaptıkları görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile Hedasi Barajı'nı ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Paris'te yaptıkları görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile Hedasi Barajı'nı ele aldı.

İki lider, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün başlayacak ve 2 gün sürecek "Sudan'da Demokratik Dönüşümü Destekleme Konferansı" öncesinde bir araya geldi.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Sisi ve Burhan, İsrail'in Gazze saldırılarının sürmesinden duydukları endişeyi dile getirdi ve Filistin halkının yanında olduklarını ifade etti.

Sudan haber ajansı SUNA ise görüşmede hazır bulunan Sudan Dışişleri Bakanı Meryem es-Sadık el-Mehdi'nin açıklamalarına yer verdi. Mehdi'nin açıklamasına göre, Burhan ve Sisi, görüşmede Gazze'ye yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Mısır haber ajansı MENA'daki haberde de iki liderin Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Hedasi Barajı konusunu ele aldığını görüşmede Sisi ve Burhan'ın, barajın doldurulması ve işletilmesiyle ilgili adil, bağlayıcı bir hukuki anlaşmaya varılması gerekliliği üzerinde durduğu belirtildi.

Öte yandan Mısır ve Sudan, çıkarlarının ve güvenliklerinin etkilenmemesi için üçlü anlaşmada ısrar ederken, Etiyopya anlaşma olmasa da Hedasi Barajı'nı temmuzda 2. kez doldurmak istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Abdelrheem Humaida Elfadol

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