Mısır ve Sudan ortak hava tatbikatı düzenledi

Mısır ve Sudan hava kuvvetleri, Sudan'ın kuzeyindeki Merevi Hava Üssü'nde ortak hava eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

Mısır ve Sudan hava kuvvetleri, Sudan'ın kuzeyindeki Merevi Hava Üssü'nde ortak hava eğitim tatbikatı gerçekleştirdi.

Mısır basınında yer alan haberde, "Nil Kartalları 2" adıyla düzenlenen tatbikatın, iki kardeş ülkenin hava kuvvetlerinin ortak hareket kabiliyetlerini geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tatbikat kapsamında, ortak düşman hedeflerine karşı saldırı ve hedef olabilecek önemli kişilerin korunmasını içeren bir dizi özel operasyon yapıldığı aktarıldı.

Sudan hava sahasında düzenlenen tatbikata Sudan Genelkurmay Başkanı Muhammed Osman el-Huseyin ve rütbeli askerlerin yanı sıra Mısır Hava Kuvvetlerinden de bazı üst düzey komutanların katıldığı kaydedildi.

Mısır ve Sudan 15 Kasım 2020'de yine Merevi Hava Üssün'de "Nil Kartalları 1" hava tatbikatını gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık