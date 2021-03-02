Mısır ve Sudan, Hedasi Barajı konusunda "bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini" açıkladı
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Mısır ve Sudan, Hedasi Barajı konusunda "bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini" açıkladı

02.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:53
Mısır ve Sudan, Hedasi Barajı konusunda

Mısır ile Sudan, Hedasi Barajı üzerinde "bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiği" yönünde açıklama yayınladı.

Mısır ile Sudan, Hedasi Barajı üzerinde "bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiği" yönünde açıklama yayınladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında ticaret, yatırım, sağlık, ekonomi, eğitim konularının yanı sıra Hedasi Barajı'nın ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "tarafların su haklarını koruyan, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konularında bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiği" ifade edildi.

İki ülkenin en yakın zamanda bir anlaşmaya varılması konusunda istekli olduğu vurgulanan açıklamada, Etiyopya'ya iyi niyetli biçimde anlaşma yapmak için müzakere süreci yürütme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Etiyopya'nın Hedasi barajını doldurma planının ikinci aşamasına geçmesinin Mısır ve Sudan'ın su güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturacağı" uyarısında bulunuldu.

Baraj krizi 9 yıldır sürüyor

Hedasi Barajı krizi, Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında karşılıklı suçlamalar ve uzlaşı olmadan 9 yıldır sürüyor.

Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede inşa ediliyor.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve komşu ülkelere elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır ve Sudan ise su paylarının azalacağı ve barajın güvenlik riskleri nedeniyle tam uzlaşı olmadan barajın dolumu ve işletilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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