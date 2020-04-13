Mısır ve Rusya dışişleri bakanları "Libya'daki gelişmeleri" görüştü
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Filistin, Libya, Güncel

Mısır ve Rusya dışişleri bakanları "Libya'daki gelişmeleri" görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Libya ve Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

13.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:48
Mısır ve Rusya dışişleri bakanları

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Libya ve Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şukri'nin, kendisini arayan Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede ikilinin Libya'daki gelişmeler ve Filistin meselesinin yanı sıra, Suriye, Hedasi Barajı ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konularını da ele aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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