Mısır ve Rusya Dışişleri Bakanları Katar'ı Görüştüler
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri yaptıkları telefon görüşmesinde Kahire'de Katar'ın durumunun görüşüldüğü dört taraflı bakanlar toplantısını ele aldılar.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri yaptıkları telefon görüşmesinde Kahire'de Katar'ın durumunun görüşüldüğü dört taraflı bakanlar toplantısını ele aldılar.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sameh Şükri, Sergey Lavrov'a Kahire'deki bakanlar görüşmesinin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi ve Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in tavırlarını koruduklarını belirtti." denildi.
Ayrıca, Şükri'nin terörle ve terör örgütlerinin desteklenmesiyle mücadelede uluslararası çabanın artırılması gerektiğini dile getirdiği belirtildi.
İki bakan en yakın zamanda diplomatik kanallardan hazırlanacak görüşmenin gerçekleşmesi konusunda anlaştılar. - Moskova