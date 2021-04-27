Mısır ve Libya ile dostluk gurubu kurulması tezkeresi kabul edildi
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Mısır ve Libya ile dostluk gurubu kurulması tezkeresi kabul edildi

Mısır ve Libya ile dostluk gurubu kurulması tezkeresi kabul edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM ile Mısır ve Libya Temsilciler Meclisleri arasında, Parlamentolar Arası Dosluk Grupları kurulmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

TBMM ile Mısır ve Libya Temsilciler Meclisleri arasında, Parlamentolar Arası Dosluk Grupları kurulmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. 

TBMM Genel Kurulu'nda, Mısır Arap Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Libya Temsilciler Meclisi ile TBMM arasında Parlamentolar Arası Dosluk Grupları kurulmasına ilişkin Meclis tezkeresi ele alındı. Genel Kurul'da oylanan tezkere kabul edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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