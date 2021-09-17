Mısır ve Libya arasında 14 mutabakat muhtırası ve 6 anlaşma imzalandı - Haberler
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Mısır ve Libya arasında 14 mutabakat muhtırası ve 6 anlaşma imzalandı

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
Mısır ve Libya arasında 14 mutabakat muhtırası ve 6 anlaşma imzalandı

Mısır ile Libya arasında 14 mutabakat muhtırası ile 4 anlaşmaya imza atıldı.

Mısır ile Libya arasında 14 mutabakat muhtırası ile 4 anlaşmaya imza atıldı.

Mısır Hükümet Sözcüsü Nadir Said'in yaptığı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa Medbuli ile Libyalı mevkidaşı Abdulhamid Dibeybe başkanlığında gerçekleştirilen yüksek ortak komisyon toplantısı tamamlandı.

İki ülke arasında sanayi, tarım, tarımsal karantina, sosyal işler, havacılık güvenliği, deniz kirliliğiyle mücadele, araştırma, deniz kurtarma, konut, inşaat, gençlik, spor, petrol ve gaz alanlarından mutabakat muhtırası imzalandı.

Bunun yanı sıra Libya'da uygulanması planlanan projeleri gerçekleştirecek Mısırlı şirketlerle 6 anlaşmaya imza atıldı.

Libya'da Mısırlı şirketler tarafından yapılacak projeler arasında Trablus kenti üçüncü çevre yolu, ülkenin kuzeybatısındaki Millite'de ve kuzeydoğusundaki Derne'de iki gaz istasyonu, Ecdabiye Calu arasındaki yol bakım onarımı yer alıyor.

Medbuli, imza töreninde, Mısır siyasi liderliğinin, Libya'daki birlik hükümetini desteklediğini, ülkedeki kurumların birliği ve yol haritasının tamamlanması hedefli tüm çabalara destek verdiğini dile getirdi.

Dibeybe ise gelecek dönemde iki ülke arasındaki ticari ve işgücü hareketini güçlendirecek tüm kolaylıkların sağlanacağını, hava ve deniz yolu seferlerinin artırılacağını ve iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin açılması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Mısırlı şirketlerin, imzalanan anlaşmaları hayata geçirme yeteneğine olan güvenini belirten Dibeybe, Libya Merkez Bankası'nın da söz konusu projelerin finansmanının kolaylaştırılmasından sorumlu olduğunu kaydetti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, söz konusu anlaşmalar için dün Kahire'ye resmi ziyarette bulunmuştu.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mısır ve Libya arasında 14 mutabakat muhtırası ve 6 anlaşma imzalandı - Haberler
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