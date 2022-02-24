Mısır ve KİK arasında siyasi istişarelerin sürdürülmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Mısır ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında siyasi istişarelerin devamına yönelik mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye gelen KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ı makamında kabul etti.

Görüşmenin Mısır ile Körfez ülkeleri arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, tarafların "Mısır Dışişleri Bakanlığı ile Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreterliği arasındaki istişarelere ilişkin mutabakat muhtırası" imzaladığı bilgisine yer verildi.

Körfez ülkelerini "kardeş ülke" olarak nitelendiren Bakan Şukri, yapılan anlaşmadan övgüyle söz ederek, Mısır ulusal güvenliği ile Körfez ülkelerinin güvenliği arasındaki bağı vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Hacraf da Mısır'ın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki rolüne değinerek, KİK ve Mısır Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptının önemine dikkati çekti.

Hacraf ve Şukri'nin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldığı belirtildi.