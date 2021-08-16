Mısır ve Japonya Dışişleri Bakanları, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
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Mısır ve Japonya Dışişleri Bakanları, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Mısır ve Japonya Dışişleri Bakanları, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi, Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi, Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre Şukri ve Motegi, başkent Kahire'de gerçekleştirdikleri görüşmenin akabinde basın toplantısı düzenledi.

Şukri, burada yaptığı konuşmada, uluslararası kuruluşlarla iş birliği ve dünyanın nükleer silahlardan arındırılması konusunu görüştüklerini kaydetti.

Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarını organize etme konusundaki başarısından ötürü Japon mevkidaşını tebrik etti ve iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonu daha da güçlendirmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili yürütülen çalışmalarda koordinasyon içinde olma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Motegi, bölgede istikrarın sağlanması için Mısır'la iş birliği yapmayı istediklerini ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, 15 Ağustos'ta Kahire'ye gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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