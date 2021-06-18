Mısır ve İsrail Gazze'de yeniden tırmanan gerginliği görüştü
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Mısır ve İsrail Gazze'de yeniden tırmanan gerginliği görüştü

Mısır ve İsrail Gazze'de yeniden tırmanan gerginliği görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile Gazze Şeridi'nde yeniden yükselen gerilimi görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile Gazze Şeridi'nde yeniden yükselen gerilimi görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri ile Lapid telefonda görüştü.

Şukri, görüşmede, Filistinli ve İsrailli taraflar arasındaki çıkmazdan kurtularak harekete geçilmesi ve bölgede istikrarın güçlendirilmesini sağlayacak kapsamlı bir müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Mısırlı Bakan, taraflar arasında gerginliğin tırmanmasına engel olunması ve Filistin topraklarındaki yeniden imar çabalarının ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

Şukri ayrıca, ülkesinin Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik tüm çabaları ve bölge halklarının istikrar ve güvenliğini sağlamaya yönelik atılacak adımları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

İsrail ve Gazze arasında yeniden tırmanan gerginlik

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi ve Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait mevzilere hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki tarım arazilerini de hedef almıştı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistin halkı ve direnişini hedef alan herhangi bir ahmaklığına karşılık vereceklerini" belirterek, "İşgalci İsrail'in direniş mevzilerini bombalaması, asker ve komutanlarının Kudüs'ün Kılıcı operasyonu nedeniyle kötü durumda olan morallerini düzeltmek için yeni hükümetin yaptığı bir şovdur." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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