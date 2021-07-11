Mısır ve İsrail dışişleri bakanları Brüksel'de, Filistin-İsrail barış görüşmelerini ele aldı
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Mısır ve İsrail dışişleri bakanları Brüksel'de, Filistin-İsrail barış görüşmelerini ele aldı

Mısır ve İsrail dışişleri bakanları Brüksel'de, Filistin-İsrail barış görüşmelerini ele aldı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile Filistin-İsrail barış görüşmelerini görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile Filistin-İsrail barış görüşmelerini görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri ile Lapid Brüksel'de bir araya geldi.

Şukri görüşmede, Filistinliler ile İsrailliler arasındaki mevcut açmazın çözülmesi, kapsamlı ve adil barış görüşmelerinin başlaması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Şukri'nin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin mektubunu Avrupa Konseyine iletmek üzere Brüksel'e gittiği belirtilmiş ancak mektubun içeriğine ilişkin bilgi verilmemişti.

Açıklamada Şukri'nin AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla görüşmeler yapacağı ifade edilmişti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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