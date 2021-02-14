Mısır ve İspanya, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı
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Mısır ve İspanya, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı

14.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:40
Mısır ve İspanya, Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat yaptı

Mısır ve İspanya'nın deniz kuvvetleri Kızıldeniz'in güney sahili açıklarında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ve İspanya'nın deniz kuvvetleri Kızıldeniz'in güney sahili açıklarında ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır basınında yer alan habere göre, tatbikata İspanyol çıkartma gemisi "Esps CastIilla Lpd", Mısır deniz kuvvetlerinden ise "Şarm eş- Şeyh" ve "18 Temmuz" fırkateynleri katıldı.

Haberde, Mısır Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığının "kardeş ve dost" ülke silahlı kuvvetleriyle eğitim düzeyini yükseltmek ve karşılıklı deneyimin artırılması amacıyla ortak operasyon gerçekleştirildiği duyurdu.

Haberde, operasyonun, Mısır ve İspanya silahlı kuvvetleri arasındaki ikili iş birliğini güçlendirmek ve iki ülkenin ortak menfaatlerini hayata geçirmesi için önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Kızıldeniz'de Mısır ve İspanya'nın gerçekleştirdiği son ortak askeri tatbikat 22 Ekim 2020'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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