Mısır ve Hindistan'dan ortak hava tatbikatı
Mısır ve Hindistan hava kuvvetleri, Mısır hava sahasında ortak tatbikat gerçekleştirdi.
ORDU (AA) - Mısır ve Hindistan hava kuvvetleri, Mısır hava sahasında ortak tatbikat gerçekleştirdi.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tatbikata, iki ülkenin hava kuvvetlerinden savaş uçaklarının katıldığını aktardı.
Abdulhafiz, tatbikat kapsamında, havada yakıt ikmali, hedefi imha etme ve savunma gibi çeşitli manevraların yapıldığını bildirdi.
Abdulhafiz ayrıca tatbikatın "Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı'nın dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı" çerçevesinde düzenlendiğini kaydetti.
Açıklamada tatbikatın ne zaman yapıldığı ve süresine ilişkin net bilgi verilmedi.