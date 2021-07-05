Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanları Kahire'de bir araya geldi
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Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanları Kahire'de bir araya geldi

Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanları Kahire'de bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır Savunma Bakanı Orgeneral Muhammed Zeki, yeni inşa edilen 3 Temmuz Deniz Üssü'nün açılışına katılmak üzere Mısır'a gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile ikili ilişkileri görüştü.

Mısır Savunma Bakanı Orgeneral Muhammed Zeki, yeni inşa edilen 3 Temmuz Deniz Üssü'nün açılışına katılmak üzere Mısır'a gelen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile ikili ilişkileri görüştü.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Zeki ve Petridis'in Kahire'deki görüşmede, askeri iş birliğinin yanı sıra ortak öneme sahip meseleler ile uluslararası ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiğini aktardı.

Abdulhafiz, görüşmede ayrıca iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında tecrübe alışverişinde bulunma konusunun ele alındığını ifade etti.

Zeki'nin görüşmede Mısır ve GKRY silahlı kuvvetlerini birbirine bağlayan stratejik ortaklıktan övgüyle bahsettiğini kaydeden Abdulhafiz, Mısırlı Bakan'ın iki ülke arasındaki askeri iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirme yönündeki arzusunu dile getirdiğini bildirdi.

Petridis'in ise Mısır ordusuyla güçlü ilişkiler ve koordinasyondan duyduğu memnuniyetini aktardığı, gelecek süreçte tarafların çıkarları doğrultusunda iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi isteğini ifade ettiği kaydedildi.

Görüşmede bazı üst düzey askeri yetkililerinin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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