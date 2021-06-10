Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı
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Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı

Mısır ve Fransa'dan ortak hava tatbikatı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Mısır ve Fransa hava kuvvetleri ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

Mısır ve Fransa hava kuvvetleri ortak hava tatbikatı gerçekleştirdi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Mısır hava sahasında iki ülke hava kuvvetlerine ait yüksek donanımlı uçakların katılımıyla gerçekleştirilen hava operasyonunun tamamlandığını belirtti.

Rifai, Fransa'yı "kardeş ve dost" şeklinde nitelendirerek, tatbikatın iki ülkenin orduları arasındaki iş birliğini artırma ve karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini aktardı.

Tatbikatın başlangıç tarihiyle ilgili net bir bilgiye yer vermeyen Rifai, tatbikat kapsamında hava savunma ve saldırı eğitimi, karşılıklı bilgi alışverişi, taktiksel planlama ve uygulama eğitimlerinin yapıldığını kaydetti.

Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 2 Şubat 2021'de yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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