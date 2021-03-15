Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı

15.03.2021 00:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 00:20
Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı

Mısır ve Fransa, Kızıldeniz'in güneyinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Mısır ve Fransa, Kızıldeniz'in güneyinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Mısır Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai'nin resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, tatbikata Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle" ve Mısır deniz kuvvetlerinden "Secem el-Fatih" fırkateyni katıldığını aktarıldı.

Tatbikat kapsamında, helikopterler ile gemiye iniş, uzaktan-yakından savunma taktikleri ve gece-gündüz gelmesi muhtemel her türlü tehdide karşı birçok alanda eğitimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikatın Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının 'kardeş ve dost' ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltmek ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

"Charles de Gaulle" Fransa'nın nükleer tahrikli tek uçak gemisi olduğu biliniyor.

Tatbikatın Mısır ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin olumlu seyrinin bir göstergesi olduğu açıklandı.

Mısır ve Fransa Kızıldeniz'de son olarak 8 Mart 2021'de ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Pervin Buldan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Demet Akbağ Prens Harry Pelin Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 00:24:26. #1.15#
title