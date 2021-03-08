Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat

Mısır ve Fransa, Kızıldeniz'in güneyinde ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikata Fransız helikopter gemisi "Tonnerre" ve "Surcouf" fırkateyni, Mısır deniz kuvvetlerinden de "Şarm eş-Şeyh" ve "Ebu Kir" fırkateynleri katıldı.

Tatbikatın Mısır ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin olumlu seyrinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında tatbikatın büyük katkısı olacağı kaydedilirken, iki ülke arasında ortak askeri iş birliğinin güçlendirilmesi için de bir fırsat olduğu aktarıldı.

Tatbikat kapsamında, helikopterler ile gemiye iniş, hedef alınan önemli bir kişinin can güveliğinin sağlanması ve muhtemel bir tehdide karşı alınacak önlemler gibi birçok alanda eğitimlerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Mısır ve Fransa Kızıldeniz'de son olarak 17 Kasım 2020'de ortak askeri tatbikat düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık