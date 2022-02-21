Mısır ve Fransa'dan Akdeniz'de ortak askeri tatbikat

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mısır ve Fransa'nın Akdeniz'de ortak hava ve deniz tatbikatı yaptığı bildirildi.

Mısır'da devlete ait "El-Ahram" gazetesinin haberine göre, Fransa ve Mısır orduları "Ramses 2022" tatbikatına başladı.

Tatbikata Fransa'nın Rafale savaş uçaklarının yanı sıra "Charles de Gaulle" uçak gemisi ve ona bağlı muharip güçlerle, Mısır'ın da F-16, Rafale ve MiG-29 savaş uçaklarının yanı sıra fırkateynler, füze rampaları ve özel deniz kuvvetlerinden oluşan birlikle katıldığı ifade edildi.

Akdeniz'deki tatbikatın, Mısır ile Fransa orduları arasında artan askeri iş birliği ve ortaklık ilişkilerinin ışığında, bölgedeki kritik noktaların güvenliğini sağlama kapasitesini artırma amacıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Her iki ülkenin hava ve deniz güçlerini, savaş planlama ve yönetme konusunda eğitmeyi amaçlayan tatbikatın ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.