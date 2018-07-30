Mısır ve Fındık Üretilen Arazide Hint Keneviri Ele Geçirildi

TOKAT'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda mısır ve fındık yetiştirilen arazide yapılan aramada, 602 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Erbaa ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü köyünde M.G.'nin evinin yakınında bulunan mısır ve fındık arazisinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda, mısır ve fındık üretilen arazide 150 metrekarelik alanda 602 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri Erbaae Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte imha edildi. Gözaltına alınan M.G. ifadesinin ardından izinsiz Hint keneviri üretmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

- Tokat