Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 239'a Fas'ta 141'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 239'a Fas'ta 141'e çıktı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 34 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 239'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 300 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 144'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 732'ye ulaştığı duyuruldu.

Fas

Fas Sağlık Bakanı Halid Eyt el-Talib, yaptığı basın basın toplantısında, 3 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 141'e yükseldiğini ifade etti.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 291 artarak 2 bin 855 olduğunu belirten Talib, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısının ise 327'e ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA