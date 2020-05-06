Mısır ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 469'a, Cezayir'de 476'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 469'a, Cezayir'de 476'ya yükseldi. Irak ve Ürdün'de de vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 17 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece toplam can kaybının 469'a ulaştığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 387 artarak 7 bin 588 olduğu aktarılan açıklamada, 1815 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, 6 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 476 olduğunu ifade etti.

Ülkede 159 kişide daha virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının da 4 bin 997'ye yükseldiğini belirten Fevrar, virüse yakalanan hastalardan 2 bin 197'sinin ise iyileştiğini aktardı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı da ülkedeki vaka sayısının 49 artarak 2 bin 480 olduğunu açıkladı.

Tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşanların sayısının 1602'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle can kaybının 102 olduğu kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede 2 kişide virüs tespit edildiğini söyledi. Son verilerle ülkedeki vaka sayısı 473'e çıktı.

Ürdün'de daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA