Mısır ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Mısır ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 337'ye, Cezayir'de 432'ye yükseldi.

Mısır ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı
27.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 27.04.2020 22:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 337'ye, Cezayir'de 432'ye yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son olarak 248 kişide virüs tespit edildiği ve 20 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 337'ye, vaka sayısının 4 bin 782'ye yükseldiği aktarılırken, ülkede en fazla ölüm ve vaka artışının bugün yaşandığı kaydedildi.

Mısır'daki Gazeteciler Sendikası Konseyi üyesi Amr Bedir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Mahmud Riyad'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Bedir, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir gazetecinin öldüğünü belirtti.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 taşıyan 7 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 432 olduğunu söyledi.

Ülkede son 24 saatte 135 kişide daha virüs tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 3 bin 517'ye çıktığını dile getirdi.

Cezayirli yetkili ayrıca 50 kişinin daha iyileşmesiyle ülke genelinde virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 1558 olduğu bilgisini paylaştı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir ise başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede 2 kişinin daha enfekte olduğunu, böylece toplam vaka sayısının 449'a yükseldiğini ifade etti.

Tedavi sürecindeki hastalardan 5'inin daha iyileştiğine dikkati çeken Cabir, sağlığına kavuşan hasta sayısının 345 olduğunu belirtti.

Ürdün'de şimdiye kadar 7 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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