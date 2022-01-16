Mısır ve Birleşik Krallık iklim değişikliği konusunda iş birliği yapacak - Haberler
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Mısır ve Birleşik Krallık iklim değişikliği konusunda iş birliği yapacak

Mısır ve Birleşik Krallık iklim değişikliği konusunda iş birliği yapacak
AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye gelen Birleşik Krallık milletvekili ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye gelen Birleşik Krallık milletvekili ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı görüşmenin ardından resmi Facebook sayfası üzerinden ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, tarafların iklim değişikliğiyle mücadele etme, küresel iklim eyleminin mevcut ivmesinin sürdürülmesi ve genişletilmesi için var olan iş birliğinin kapsamını artırma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Ortak açıklamada, COP26'da alınan kararların, iklim değişikliği sorunları ve iş birliği alanları hakkında da fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Bildiride, "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) ve Paris Anlaşması'nda alınan kararların yanı sıra Glasgow İklim Sözleşmesi'nin sonuçlarını 1,5 derece hedefine ulaşmak için 2022 ve sonrasında birlikte çalışacağız ve gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine uyum sağlama çabalarını destekleyeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Mısır'ın ev sahipliğinde Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenecek olan 27. Taraflar Konferansı (COP27) Birleşik Krallık ve katılımcı ülkelerin Mısır'ı destekleyeceğine yer verildi.

Konferansın 26. oturumunda kaydedilen ilerlemeye rağmen, verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için yoğun çalışmalara devam edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birlikte, tüm tarafları emisyonları azaltma, uyum sağlama, kayıp ve hasarın ele alınması, 100 milyar dolarlık finansman desteği hedefinin hızlı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için çalışacağız."

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AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye gelen Birleşik Krallık milletvekili ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

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