Mısır ve BAE'nin "Hafter'den desteğini çekmeye hazırlandığı" iddiası
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Mısır ve BAE'nin "Hafter'den desteğini çekmeye hazırlandığı" iddiası

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in önde gelen iki yabancı destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın, Libya hükümetinin ülke içindeki askeri başarılarının ardından "Hafter'den desteğini çekmeye hazırlandığı" ileri sürüldü.

Mısır ve BAE'nin
20.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:00

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in önde gelen iki yabancı destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın, Libya hükümetinin ülke içindeki askeri başarılarının ardından "Hafter'den desteğini çekmeye hazırlandığı" ileri sürüldü.

Mısır merkezli "Mada Masr" internet sitesinin Mısırlı ve Libyalı yetkililere dayandırdığı haberde, Abu Dabi ve Kahire'nin, Trablus'u ele geçirmek için bir yıldan uzun süredir yürüttüğü savaşta başarısız olan Hafter'in yerine Libya içinde yeni aktör arayışına girdiği iddia edildi.

Hafter'e yakın, adı açıklanmayan bir siyasi kaynağa göre, BAE ve Mısır'ın Hafter'in "artık işinin bittiğine" karar verdiği aktarıldı.

Haberde, Libya ordusunun pazartesi günü stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü ciddi bir direnişle karşılaşmadan Hafter milislerinden temizlemesinin söz konusu iki ülkenin bu kararında etkili olduğuna dikkati çekildi.

"Artık kimse yeniden bahislerini Hafter'den yana oynayamaz"

Adının gizli kalması şartıyla söz konusu internet sitesine demeç veren Mısırlı bir yetkili, "Bugün sorulması gereken soru, buraya kadar Hafter'i destekleyen Mısır-BAE-Fransa ittifakının, Hafter'in yenilgisi çerçevesinde bir sonraki adımları konusunda ne yönde bir karar vereceğidir. Artık kimse yeniden bahislerini Hafter'den yana oynayamaz." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca, BAE yönetiminin, Mısır'a danıştıktan sonra İngiltere'ye, Hafter müttefiği Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in duyurduğu siyasi çözüm yol haritasını desteklemek için devreye girmesi çağrısı yaptı.

Bu kapsamda "önceden Hafter'in güçlü bir destekçisi olan Salih'in, şimdi darbeci generale karşı siyasi arenada kendisi için daha büyük rol istediği" ifade edildi.

Libya'da "son dönemde siyasi ve askeri açıdan yeni bir gerçekliğin meydana geldiği" tespitinde bulunulan haberde, Abu Dabi yönetiminin de Mısır ve Rusya tarafından desteklenen Salih'e yaklaşmayı düşündüğü görüşüne yer verildi.

"BAE, askeri ve stratejik açıdan Türkiye ile boy ölçüşemez"

İnternet sitesine konuşan Hollanda merkezli Clingendael Enstitüsü Uzmanı Celal Harşavi, "2020 baharı, BAE'nin Trablus'a yönelik saldırılarında Hafter'i koruyacak askeri ve diplomatik etki gösteremediğini ortaya koydu. BAE, askeri ve stratejik açıdan NATO üyesi Türkiye ile boy ölçüşemez ." değerlendirmesini yaptı.

Hafter'in ülke içindeki müttefik kaybı

Hafter'e bağlı Bingazi'nin doğusundaki silahlı güçlere yakın bir kaynağın aktardığına göre, Hafter'e verilen halk desteği tükenmeye başlarken, ülkenin doğusundaki federalist akımlar da darbeci generalin savaş çabalarına desteği kesmek için aralarındaki görüşmeleri artırdı.

Mısır'dan Hafter'e karşı alternatif arayışı

Öte yandan haberde, Mısır için önceliğin, Libya ile sınır güvenliğini korumak olduğu ve Kahire yönetiminin temelde Hafter'e verdiği desteğin Libya'nın doğusunda konuşlanmış Hafter'i Mısır'ın güvenliği için kilit rolde görmesinden kaynaklandığı paylaşıldı.

Libya hükümetinden üst düzey bir yetkilinin, "Trablus hükümetinin, Hafter'e verdiği destekten vazgeçmesi için Mısır'ın alacağı her tavra açık olduğunu" belirterek "Kahire yönetiminin Hafter'den vazgeçmesine yeşil ışık yaktığını" söylediği aktarıldı.

Söz konusu yetkili, Mısır ile Libya arasındaki ortak tarih ve sınır düşünüldüğünde, Trablus'taki hükümetin, "Libya'da ve bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda Mısır'ın rolünü anladığını" ifade etti.

Ayrıca Mısır'ın, son haftalarda Hafter dışında alternatiflere elini uzatmaya başladığı kaydedildi.

Haberde, Libyalı siyasi kaynaklardan alınan bilgilere göre, "Mısır'ın, Hafter'in gözünden düştüğü söylenen sözde Libya Ulusal Ordusunun Genel Kurmay Başkanı Abdulrazik el-Nazuri ile iletişim kanalı açtığı ve bu iletişimin ardından Hafter'e yakın isimlerin, Nazuri'yi ihanetle suçlamaya başladığı" ileri sürüldü.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in, başkenti ele geçirmek için Nisan 2019'da komutasındaki milislere saldırı emri vermesinin ardından, "Arap Baharı" sonrası istikrar arayışındaki petrol zengini Libya, bir şiddet sarmalına sürüklenmişti.

Libya hükümeti, uzun süre savunmada bekledikten sonra Türkiye ile imzaladığı güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasından aldığı destekle 25 Mart'ta sivilleri korumak amacıyla Barış Fırtınası Harekatı başlattıklarını duyurmuştu.

Libya ordusu, kısa süre içinde milislere karşı birçok başarı elde etmiş 13 Nisan'da Trablus'tan Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekare alanı milislerden arındırdığını duyurmuştu.

Hafter milisleri yaşadıkları yenilgilerin ardından başkentteki sivil yerleşim bölgelerine yüzlerce roket ve top mermisiyle saldırı düzenlemiş, sadece bu ay içerisinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'tan fazla sivil Hafter milislerinin bombardımanında hayatını kaybetmişti.

Ülkenin batısındaki 50 kilometrekare alana kurulu stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü pazartesi günü Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusu, üssün yaklaşık 60 kilometre güneyinde Tunus sınırı yakınlarındaki iki beldeyi de milislerden arındırdığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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