Mısır ve BAE'de koronavirüs kaynaklı ölümler arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 66'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 9'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 66'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 9'a yükseldi.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19'dan öldüğü ve toplam can kaybının 66'ya ulaştığı duyuruldu.

Ülkede 120 yeni vakanın tespit edildiği ifade edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 985'e çıktığı belirtildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam vefat sayısının 9'a ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, 240 yeni vakanın tespit edildiği ve vaka sayısının 1264'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 teşhisi konulan 12 hastanın daha iyileşerek taburcu edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşen kişi sayısının 108 olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA