Mısır ve ayçiçeğini korumak için domuz avına çıktılar

29.09.2019 11:58

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde tarlaları yaban domuzlarından korumak için avcıların katılımıyla sürek avı başlatıldı.

İlçede yaban domuzlarının köylerdeki tarlalara verdiği zararı önlemek için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Avcılar Derneği tarafından sürek avı başladı.

Vatandaşların mısır ve ayçiçeği tarlalarını korumak için başlatılan çalışmada, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve avcılar derneğinden oluşan bir ekip görev aldı.

Yaban domuzlarına karşı başlatılan sürek avı, ilçeye bağlı Ergözü, Yücekapı, Dolutaş ve Uludal köylerindeki ağaçlık alanlarda gerçekleştirildi.

İki yaban domuzunun vurulduğu sürek avını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Müdürü Baykan Aslan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Yazıcı da takip etti.

Kaynak: AA