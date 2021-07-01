Mısır ve ayçiçeği tarlalarında 981 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Adana'nın Kozan ve merkez Çukurova ilçelerinde toplam bin 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ve merkez Çukurova ilçelerinde toplam bin 116 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesine bağlı Hamam Mahallesi Tılan mevkiinde bazı şahısların kenevir ekimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine bölgede arama yaptı. O.Ç. isimli şahsın mısır tarlası içerisinde ve B.D. isimli şahsın ayçiçeği tarlası içerisinde boyları 10-100 santim arasında değişen toplam 981 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ekiplerin, Çukurova ilçesi Kaşoba Mahallesi'nde ikamet eden H.İ. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada, 135 kök kenevir bitkisi, 450 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 10 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı