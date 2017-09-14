Mısır ve ABD'den Ortak Askeri Tatbikat

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Parlak Yıldız 2017 (Bright Star)" adlı ABD-Mısır ortak askeri tatbikatından görüntü yayınlandı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'daki Mohammed Najib askeri üssünde gerçekleştirilen ABD Mısır ortak askeri tatbikatından görüntü yayınladı. Mısır'ın ev sahipliğinde yapılan "Parlak Yıldız 2017" askeri tatbikatının 10 Eylül'de başladığı ve 20 Eylül'de son bulacağı belirtildi. - WASHINGTON