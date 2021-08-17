Mısır ve ABD'den Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı
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Mısır ve ABD'den Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı

Mısır ve ABD'den Kızıldeniz'de ortak deniz tatbikatı
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Mısır ve ABD deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'in güneyinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Mısır ve ABD deniz kuvvetleri, Kızıldeniz'in güneyinde ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz tarafından resmi Facebook sayfasında yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Mısır Deniz Kuvvetlerinden "Secem Taba" fırkateyni, ABD Deniz Kuvvetlerinden de "Uss Monterey" savaş gemisinin katıldığı aktarıldı.

Tatbikat kapsamında, deniz ile deniz trafiği güvenliğinin sağlanması ve ticari yük gemilerinin korunması gibi birtakım manevraların gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikatın Mısır Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığının dost ülkelerin silahlı kuvvetleriyle eğitim seviyesini yükseltme ve karşılıklı deneyim alışverişinde bulunma planı çerçevesinde gerçekleştirilği belirtildi.

Mısır ve ABD Kızıldeniz'de son olarak 13 Mayıs 2021'de ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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