Mısır üreticilerine müjde

09.08.2019 18:05

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 üretim sezonu mısır alım fiyatını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 üretim sezonu mısır alım fiyatına ilişkin yaptığı açıklamada, "2018 yılında ton başına 950 TL olan mısır fiyatı, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına 1.150 TL olarak belirlenmiştir. Mısır için belirlenen ton başı 1.150 TL alım fiyatı, Bakanlığımız tarafından verilecek yaklaşık ton başına 60 TL'lik prim ve diğer desteklerle birlikte 1.210 TL'ye kadar yükselmektedir. Açıklanan bu fiyatla üreticimiz, maliyete göre yüzde 48, diğer bir ifadeyle ton başına 390 TL gelir elde etmiş olacaktır." dedi. Bakan Pakdemirli, açıklanan bu fiyatın mısır üreticileri, sanayici ve sektörün tüm birimleri için hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA