Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri arasındaki üçlü zirve sona erdi
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Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri arasındaki üçlü zirve sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında gerçekleştirilen üçlü zirve sona erdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında gerçekleştirilen üçlü zirve sona erdi.

Kahire'deki El İtihadiye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında gerçekleştirilen üçlü zirve sona erdi. Zirvede özellikle iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail çatışmasını çözmek için etkin çabaları yeniden tesis etmek için gerçek bir siyasi ufuk oluşturmayı amaçlayan üç ülke tarafından bölgesel ve uluslararası düzeylerde temaslar ve son zamanlarda gerçekleştirilen hamleler ele alındı. Zirvede, Filistinliler ve İsrailliler arasındaki barış sürecini canlandırma çabalarının ve Gazze Şeridi'nde ateşkes ve yeniden inşanın sağlanmasının yolları tartışıldı. Özellikle barış süreciyle ilgili pozisyonları ve vizyonları koordine etmek ve geçen mayıs ayında Filistin topraklarında yaşanan çatışmalardaki tırmanışın ardından ateşkesi istikrara kavuşturmanın yollarına da değinildi.

Cumhurbaşkanı Sisi, Filistin halkının bağımsız bir devlet özlemine ulaşmasının ancak safları birleştirerek ve Batı Şeria ile Gazze arasında uzun süredir devam eden ayrılığı sona erdirerek gerçekleşeceğini vurguladı.

Zirve sonunda yayınlanan bildiride, liderler İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşim yerlerini inşa etmeye ve genişletmeye devam etmesi, Filistinlilerin arazilerine el koyması, ev yıkımları ve Filistinlilerin zorla evlerinden çıkartılması da dahil olmak üzere iki devletli çözümü baltalayan yasadışı önlemleri reddettiklerini bildirdi. Bildiride liderler ayrıca, Filistinlilerin başta Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri olmak üzere Kudüs'te yerlerinden edilmelerinin önlenmesi ve uluslararası meşruiyete uygun olarak barış çabalarını ve iki devletli çözümü baltalayan tüm tek taraflı tedbirlerin durdurulması gereğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sisi ve Kral 2. Abdullah, ilk Arap meselesi olan Filistin davasının merkeziliğini, kardeş Filistin halkının meşru haklarını desteklemek için Mısır ve Ürdün'ün sağlam duruşunu teyit ettiler.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri arasındaki üçlü zirve sona erdi
Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri arasındaki üçlü zirve sona erdi
Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri arasındaki üçlü zirve sona erdi
Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri arasındaki üçlü zirve sona erdi
Mısır, Ürdün ve Filistin liderleri arasındaki üçlü zirve sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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