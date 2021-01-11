Mısır, Ürdün, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları "Filistin meselesini" görüştü
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Mısır, Ürdün, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları "Filistin meselesini" görüştü

11.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:04
Mısır, Ürdün, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış süreci ve müzakerelere yeniden başlanması konusunun ele alındığı görüşmenin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri açıklamalarda bulundu.

Şükri, "Filistin-İsrail barış müzakerelerinin yeniden başlatılması konusunda prensipte ilerleme kaydettiklerini" dile getirdi.

Mısır'ın bu konudaki tutumuna değinen Şükri, "Mısır'ın Orta Doğu'da siyasi çözüm noktasında 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumu hiç değişmedi." ifadelerini kullandı.

Şükri, Mısır'ın Filistin sorununa adil ve kapsamlı bir çözüm bulmaya yönelik her türlü girişimi memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Sisi, Fransa Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Mısır Cumhurbaşkanı Abulfettah es-Sisi, dörtlü dışişleri bakanları toplantısı için Kahire'ye gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ı, İttihadiye Sarayı'nda kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, bölgede yaşanan son gelişmeler ve Doğu Akdeniz meselesinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca Libya'da yaşanan gelişmelerin de değerlendirildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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