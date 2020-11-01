Mısır Ulusal Seçim Kurulu: Parlamento seçimlerinin ilk turunda katılım oranı yüzde 28
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Mısır Ulusal Seçim Kurulu: Parlamento seçimlerinin ilk turunda katılım oranı yüzde 28

01.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:48
Mısır Ulusal Seçim Kurulu: Parlamento seçimlerinin ilk turunda katılım oranı yüzde 28

Mısır'da parlamento seçimlerinin birinci turunda 31 milyon seçmenden yaklaşık 9 milyonunun oy verme işlemine katıldığı belirtildi.

Mısır'da parlamento seçimlerinin birinci turunda 31 milyon seçmenden yaklaşık 9 milyonunun oy verme işlemine katıldığı belirtildi.

Mısır Ulusal Seçim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Parlamento seçimlerinin ilk turunda katılım oranı yüzde 28'e ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Laşin İbrahim de düzenlediği basın toplantısında, "Seçimler, adaylar arasında şeffaflık ve uluslararası dürüstlük standartlarında bir rekabete sahne oldu." dedi.

Seçimleri boykot eden muhalifler, ülkedeki mevcut atmosferin, demokratik bir süreçten uzak olduğunu dolayısıyla seçimlerin de şeffaf ve dürüst yapılmadığını söylüyor. Seçimlerin hile, rüşvet ve usulsüzlük iddialarının gölgesinde geçtiğini belirten muhalifler katılımın da ciddi oranda düşük gerçekleştiğini savunuyor.

Mısır'da 24 Ekim'de başlayan parlamento seçimlerinin ilk turu İskenderiye ve Giza'nın da aralarında bulunduğu 14 ilde yapıldı. Başkent Kahire dahil kalan 13 ilde ise ikinci turun, 7-8 Kasım tarihinde yapılması bekleniyor. Oylamalarda yeterli desteği alan olmazsa ikinci seçim turu kasım sonu ve aralık başında gerçekleştirilecek.

Nüfusu yaklaşık 100 milyon olan Mısır'da 63 milyon seçmen bulunuyor. 568 sandalyeli meclisin yüzde 50'si önceden belirlenmiş listelerden oluşuyor ve 28 milletvekilini Cumhurbaşkanı belirliyor.

- Senato seçimlerinin ilk turunda katılım yüzde 14,23 olmuştu

Mısır'da, Nisan 2019'da yapılan Anayasa değişiklikleri ile Parlamento'nun üst kanadı olan Senato kurulmuş, ilk tur seçimleri 11-12 Ağustos'ta ikinci turu ise 8-9 Eylül'de yapılmıştı. Parlamento seçimlerindeki katılım oranının da Senato seçimlerindekine benzer çıkması bekleniyor.

Resmi istatistiklere göre, Senato seçimlerinin birinci tur oylamasında 63 milyon seçmenden 53 milyon 990 bin seçmen sandığa gitmedi. Böylece birinci tur seçimlerine katılım yüzde 14,23'te kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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