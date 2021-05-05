Mısır: Türk heyetiyle 5-6 Mayıs'ta Kahire'de siyasi istişareler yapılacak
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Mısır: Türk heyetiyle 5-6 Mayıs'ta Kahire'de siyasi istişareler yapılacak

Mısır: Türk heyetiyle 5-6 Mayıs'ta Kahire'de siyasi istişareler yapılacak
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 5-6 Mayıs'ta Türk heyetiyle Kahire'de siyasi istişarelerde bulunulacağını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, 5-6 Mayıs'ta Türk heyetiyle Kahire'de siyasi istişarelerde bulunulacağını duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, siyasi istişarelerin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İstikşafi görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Çavuşoğlu, Mısır'ın Türkiye'den bir heyeti davet ettiğini bildirmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da katıldığı canlı yayında, Türkiye ve Mısır arasında, önce istihbaratlar arasında açılan kanalın, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti.

Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." açıklamasında bulunmuştu.

Çavuşoğlu, heyetin, bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtmişti.

Türkiye-Mısır ilişkileri

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor.

Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğiyle İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğiyle İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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