Mısır TBMM'de onaylanan Libya tezkeresini 'sert bir dille kınadı'
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Mısır TBMM'de onaylanan Libya tezkeresini 'sert bir dille kınadı'

Kahire yönetimi, ‘Türkiye'nin Libya'ya asker konuşlandırmasının Akdeniz bölgesinde istikrarı olumsuz etkileyeceğini’ belirterek, meclisten geçen tezkereyi ‘sert bir dille’ kınadı.

02.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:24
Mısır TBMM'de onaylanan Libya tezkeresini 'sert bir dille kınadı'

Trablus hükümetine destek için 'nin 'ya asker göndermesini öngören tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine ilk tepki Mısır'dan tepki geldi.


Kahire yönetimi, 'Türkiye'nin Libya'ya asker konuşlandırmasının Akdeniz bölgesinde istikrarı olumsuz etkileyeceğini' belirterek, meclisten geçen tezkereyi 'sert bir dille' kınadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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