Mısır TBMM'de onaylanan Libya tezkeresini 'sert bir dille kınadı'
Kahire yönetimi, ‘Türkiye'nin Libya'ya asker konuşlandırmasının Akdeniz bölgesinde istikrarı olumsuz etkileyeceğini’ belirterek, meclisten geçen tezkereyi ‘sert bir dille’ kınadı.
02.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:24
Trablus hükümetine destek için Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini öngören tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine ilk tepki Mısır'dan tepki geldi.
Kahire yönetimi, 'Türkiye'nin Libya'ya asker konuşlandırmasının Akdeniz bölgesinde istikrarı olumsuz etkileyeceğini' belirterek, meclisten geçen tezkereyi 'sert bir dille' kınadı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com