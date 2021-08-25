Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren şahıs tutuklandı

Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu 106 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 433 gram kubar esrar maddesi ile yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen bir kişi jandarmanın takibi sonucu 106 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 433 gram kubar esrar maddesi ile yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri S.Ö.'nün (44) kendisine ait mısır tarlasında yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirip satış yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ö.'nün mısır tarlasına, ikametine ve eklentilere operasyon düzenleyip arama yaptı. Yapılan aramada 106 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 433 gram kubar esrar, 6.76 gram kenevir bitkisi tohumu ile 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren şahıs tutuklandı
Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren şahıs tutuklandı
Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar
Hırsızlar her yerde aranıyor! Yatak odasında TL, dolar, sterlin, euro ne buldularsa çaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Davut Güloğlu Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Mert Günok Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren şahıs tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 14:03:36. #1.15#

title