Mısır tarlasında obruk oluştu
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Mısır tarlasında obruk oluştu

KONYA'nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Mısır tarlasında obruk oluştu
16.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:31

KONYA'nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. 

Yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunnan Karapınar ilçesinde, bir mısır tarlasında yeni bir obruk oluştu. 30 metre çapında, 15 metre derinliğindeki obruk, tarlada damlama su borularını toplayan işçiler tarafından fark edildi.

Obruğun, bir hafta önce oluştuğu tahmin ediliyor. 

İlçede yaşayan Sezai Akyıldız obruklardan tedirgin olduklarını söyleyerek, "İşçiler damlama su borularının toplama sırasında boruların gelmediğini fark edince tarlaya girmişler. Böylelikle obruğu fark etmişler" dedi.


Kaynak: DHA

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