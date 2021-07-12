Mısır tarlasında kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde mısır tarlasına kenevir ektiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde mısır tarlasına kenevir ektiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kütahya ve Emet Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin, mısır tarlasına yasa dışı kenevir ektiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüpheli Ü.Y, tarladaki kenevirleri sularken yakalandı.

Mısır ekili tarlada 35 kök kenevir, zanlının evinde ise ruhsatsız av tüfeği, bıçak ve uyuşturucu sarımı ve içiminde kullanılan 30 kağıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.Y'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan