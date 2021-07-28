Mısır tarlasında bin 205 kök kenevir ele geçirildi
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Mısır tarlasında bin 205 kök kenevir ele geçirildi

Mısır tarlasında bin 205 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde mısır tarlasına ekilmiş bin 205 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde mısır tarlasına ekilmiş bin 205 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Borlu Mahallesi'nde dün akşam saat 20.10 sıralarında Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan duyum üzerine Höyük mevkiinde Devlet Su İşlerine ait dere yatağında yapılan kontrollerde A.T. (58) isimli şahsın ekmiş olduğu mısır tarlası içerisinde boyları 1,5 metre ile 2 metre arasında bin 205 kök kenevir bitkisi olduğu tespit edildi. Kenevir bitkisini sulamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 8 adet 5 litre su bidonu, 1 adet 18 litre su bidonu, 2 adet 10 litre su kovası ele geçirildi. A.T.'nin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile A.T. gözaltına alındı. Şüpheli, bugün adli makamlara sevk edilecek. - MANİSA

Mısır tarlasında bin 205 kök kenevir ele geçirildi
Mısır tarlasında bin 205 kök kenevir ele geçirildi
Mısır tarlasında bin 205 kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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